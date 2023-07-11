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Общество

Хельга, Алевтина и Север: какие имена дают псковичи своим детям

Самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в первом полугодии 2023 года, перечислили ПАИ в региональном комитете юстиции.

Фото ПАИ

Самыми популярными именами среди новорождённых стали мужские имена Александр, Михаил, Матвей, среди девочек – София, Анна, Ксения по итогам первого полугодия текущего года в Псковской области. 

«А вот имена, которые в течение нескольких лет были очень популярны у молодых родителей, – Артём, Даниил, Мария, Алиса, Дарья – конечно, всё ещё даются новорождённым, но уже не так часто, как прежде», – отметили в комитете. 

В качестве необычных имён, которые родители давали новорождённым девочкам в Псковской области в первом полугодии текущего года, можно выделить древнерусские имена: Милания, Марфа, а также старинное скадинавское имя Хельга, производным от которого является русское имя Ольга. Кстати, именем Ольга за шесть месяцев текущего года назвали шесть новорождённых жительниц Псковской области.

По одному случаю регистрации отмечено наречение новорождённых мальчиков старинными русскими именами: Леонтий, Остап, Емельян, Ефим, Касьян, Святогор, Платон.

«Что интересно, некогда очень популярные имена – Любовь, Алевтина, Борис, Анатолий, Ирина, Светлана, Геннадий – снова, хоть и редко, но даются родителями при рождении, а также незаслуженно забытые и редко используемые – Марина, Олег, Антон, Нина, Вера, Вадим, Надежда, Зоя, Валентина, Майя, Елена, Всеволод, Татьяна, Наталья, Пётр, Игорь – вновь обретают былую популярность, обладателями этих имён стали уже несколько новорождённых малышей. А имена Алексей, Виктор, Андрей, Богдан, Евгения, Николай, Алёна уже гораздо чаще используются, чем, например, очень популярные в своё время – Тимур, Денис, Карина, Яна, Кристина», – рассказали в комитете.

Среди самых необычных имён новорождённых также есть имена Север, Леля, Вивьен, Евника, Аврора.

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