Названы самые популярные имена новорожденных в Псковской области

17:56, 11 июля 2023, ПАИ

Самые популярные имена детей, родившихся в Псковской области в первом полугодии 2023 года, перечислили ПАИ в региональном комитете юстиции со ссылкой на портал ЗАГСа.

Так, наиболее распространёнными среди мальчиков стали Александр, Михаил, Матвей, а среди женских имён – София, Анна, Ксения.

«А имена, которые в течение нескольких лет были очень популярны у молодых родителей, – Артём, Даниил, Мария, Алиса, Дарья – конечно, всё ещё даются новорожденным, но уже не так часто, как прежде», – отметили в ведомстве.