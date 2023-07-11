Стали известны самые редкие имена новорождённых в Псковской области

18:05, 11 июля 2023, ПАИ

Самые редкие имена детей, родившихся в Псковской области в первое полугодие 2023 года, перечислили ПАИ в региональном комитете юстиции.

Так, редкими для мальчиков стали старинные русские имена Леонтий, Остап, Емельян, Ефим, Касьян, Святогор, Платон.

А самые редкие имена, которые родители указывали при регистрации девочек – древнерусские Милания, Марфа, и также старинное скадинавское имя Хельга, производным от которого является русское имя Ольга.

Отметим, что самые популярные имена детей, родившихся в Псковской области в первое полугодие 2023 года, можно посмотреть здесь.