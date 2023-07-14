Великолукские футболисты одержали волевую победу над «Ленинградцем»

21:24, 14 июля 2023, ПАИ

Футболисты СШОР «Экспресс» 2006 года рождения одержали волевую победу над спортшколой «Ленинградец» со счётом 3:2 в десятом туре юношеской футбольной лиги. Об этом сообщается в группе «СШОР Экспресс Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Подопечные Ивана Примака проигрывали в счёте 0:2 к 14 минуте встречи. Но уже к 32 минуте усилиями Даниила Барканова отставание удалось сократить. На 51 минуте сработала замена, проведённая тренером команды. Вышедший на поле Даниил Максимов сравнял счёт в матче. За семь минут до конца встречи лидер в гонке бомбардиров Геннадий Никитин забил свой десятый мяч на турнире и принёс победу команде.

Отметим, что по итогам этой игры СШОР «Экспресс» вышла на первую строчку юношеской футбольной лиги Северо-Запада.

Напомним, что ФК «Псков» 2006 года рождения одержал крупную победу над командой из Петрозаводска в десятом туре юношеской футбольной лиги.