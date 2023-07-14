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Общество

Награды вручили медикам Псковской области

Торжественная церемония награждения медиков за заслуги в профессии прошла в правительстве Псковской области сегодня, 14 июля. Отметили специалистов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Награждение медиков Псковской области
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Министр поблагодарил медиков за активную жизненную позицию и ту неоценимую помощь, которую они оказывают жителям региона. «Каждый из вас проявил себя как специалист и человек с большим сердцем. Пандемия закончилась, но вызовов у нас ещё достаточно много. Как медик в первую очередь желаю вам здоровья. Уверен, что свой неоценимый опыт, знания, неравнодушие к тем, кто нуждается в помощи, вы обязательно передадите молодым специалистам», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Семнадцать медработников в ходе церемонии были отмечены медалью Луки Крымского, почётными грамотами Министерства здравоохранения РФ, нагрудными знаками к почётному званию «Отличник здравоохранения», почётной грамотой губернатора Псковской области и благодарственными письмами правительства региона. 

  • Список награждённых медиков
    Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области
  • Список награждённых медиков
    Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области

«Спасибо большое за труд на благо здоровья жителей области. Мы вами очень гордимся. На региональном уровне при любой возможности мы стараемся сделать так, чтобы вам с каждым днём было комфортнее работать», – подытожил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинских ФАП и новый корпус ПсковГУ

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