Награды вручили медикам Псковской области

21:15, 14 июля 2023, ПАИ

Торжественная церемония награждения медиков за заслуги в профессии прошла в правительстве Псковской области сегодня, 14 июля. Отметили специалистов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

















Министр поблагодарил медиков за активную жизненную позицию и ту неоценимую помощь, которую они оказывают жителям региона. «Каждый из вас проявил себя как специалист и человек с большим сердцем. Пандемия закончилась, но вызовов у нас ещё достаточно много. Как медик в первую очередь желаю вам здоровья. Уверен, что свой неоценимый опыт, знания, неравнодушие к тем, кто нуждается в помощи, вы обязательно передадите молодым специалистам», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Семнадцать медработников в ходе церемонии были отмечены медалью Луки Крымского, почётными грамотами Министерства здравоохранения РФ, нагрудными знаками к почётному званию «Отличник здравоохранения», почётной грамотой губернатора Псковской области и благодарственными письмами правительства региона.



Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области



Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области



«Спасибо большое за труд на благо здоровья жителей области. Мы вами очень гордимся. На региональном уровне при любой возможности мы стараемся сделать так, чтобы вам с каждым днём было комфортнее работать», – подытожил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинских ФАП и новый корпус ПсковГУ.