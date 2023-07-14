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ПсковГУ готовится к реализации программ ординатуры для педиатров и терапевтов

ПсковГУ готовится к началу реализации программ клинической ординатуры по самым востребованным на региональном рынке труда специальностям — врача-педиатра и врача-терапевта. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина во время посещения нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и главой региона Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Главная задача Института медицины и экспериментальной биологии – обеспечить кадрами первичное звено в здравоохранении нашего региона. Новый корпус медфака был возведён с целью увеличения учебно-лабораторных площадей. Ориентировочное количество студентов очной формы обучения, которых примет здание, – до 1200 человек», – заверила Наталья Ильина.

По её словам, при поддержке правительства Псковской области работа по созданию системы непрерывной подготовки медицинских кадров на базе ПсковГУ уже начата.

«В этом году состоялся первый выпуск профильного медицинского класса в псковском лицее № 15. Из 25 ребят четверо получили 100 баллов по химии. В следующем году планируется первый выпуск специалистов лечебного дела», – отметила ректор.

Напомним, 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона. Также глава региона Михаил Ведерников и Михаил Мурашко посетили Черёхинский ФАП. 

Напомним, Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский». Со списком лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ можно ознакомиться здесь.

Добавим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов

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