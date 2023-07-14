Михаил Ведерников вместе с министром здравоохранения России осмотрел Черёхинский ФАП
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетил Черёхинский ФАП. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Фельдшер рассказала, что за ФАПом закреплено 2,8 тысячи жителей. Здесь оказывается лечебная и лечебно-профилактическая деятельность, диспансеризация взрослых.
Отметим, что здание ФАПа построили с нуля по нацпроекту «Здравоохранение». Открытие прошло в апреле 2023 года.
Напомним, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится сегодня с рабочим визитом в Псковской области. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона.
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