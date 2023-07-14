Михаил Ведерников вместе с министром здравоохранения России осмотрел Черёхинский ФАП

16:13, 14 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетил Черёхинский ФАП. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фельдшер рассказала, что за ФАПом закреплено 2,8 тысячи жителей. Здесь оказывается лечебная и лечебно-профилактическая деятельность, диспансеризация взрослых.

Отметим, что здание ФАПа построили с нуля по нацпроекту «Здравоохранение». Открытие прошло в апреле 2023 года.

Напомним, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится сегодня с рабочим визитом в Псковской области. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона.