Министр здравоохранения России Михаил Мурашко работает в Псковской области

09:47, 14 июля 2023, ПАИ

14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Планируется, что министр посетит Псковскую областную клиническую больницу, один из филиалов Псковской городской поликлиники, Псковский клинический перинатальный центр, а также новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Все эти медучреждения были оснащены новым оборудование, закупленным в том числе на средства профильного нацпроекта «Здравоохранения».

Михаил Мурашко также осмотрит новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета, где с нынешнего учебного года стартует подготовка медицинских кадров для Псковской области.

В завершение Михаил Мурашко и Михаил Ведерников проведут совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения.

Напомним, Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Отметим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.

Добавим, что в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ будет размещаться Институт медицины и экспериментальной биологии. С сентября здесь будут обучать студентов и проводить исследования социально значимых заболеваний. Готовить будут не только врачей, но и специалистов по профилю «Биомедицина» в рамках сетевой программы совместно с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, ввиду двух смежных специальностей в ПсковГУ при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова создаётся лаборатория метаболомных исследований.

Со списком лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ можно ознакомиться здесь.