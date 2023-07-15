Команды турслёта учащихся Союзного государства приняли участие в соревновании «Забег» под Островом

22:16, 15 июля 2023, ПАИ

Команды туристского слёта учащихся Союзного государства в Островском районе приняли участие в соревновании по виду «Дистанция – пешеходная – группа «ЗаБег», передаёт корреспондент «Первого Псковского».

На скорость ребята прошли шесть точек короткой дистанции. Среди них – подъём по склону и навесная переправа. Как сообщается в группе слёта в социальной сети «ВКонтакте», первое место в «Забеге» заняла команда Белгородской области.

Ранее сообщалось, что с 12 по 17 июля на территории Островского района Псковской области проводится туристический слёт учащихся Союзного государства. В мероприятии принимают участие 35 команд. В программу мероприятий входит использование средств туризма, изучение и популяризация историко-культурного наследия, природного и туристского потенциала Белоруссии и Российской Федерации.

В первый день мероприятия в Пскове его участники почтили память жертв войны. Фоторепортаж с этого события можно посмотреть по ссылке.