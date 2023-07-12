Память жертв войны почтили в Пскове учащиеся Союзного государства

15:19, 12 июля 2023, ПАИ

Гражданско-патриотическая акция прошла в рамках открытия Туристского слёта учащихся Союзного государства в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с ребятами от имени правительства Псковской области память павших в годы Великой Отечественной войны почтила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В ходе церемонии к монументу военнослужащие Псковского территориального гарнизона возложили к Вечному огню гирлянду воинской славы, официальные лица и представители команд турслета – цветы. После этого участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, Туристский слёт учащихся Союзного государства пройдет в Островском районе с 12 по 17 июля. Его участниками станут 28 команд из России и семь команд из Белоруссии. Это победители или призёры региональных туристских слётов и соревнований.

В рамках слёта ребята примут участие в соревнованиях по ориентированию на местности, в пешеходной эстафете «Спортивная орбита» и состязании «Забег». Они пройдут контрольно-туристским маршрутом «Движение – жизнь». Для участников слёта проведут конкурс «Туристские навыки», конкурс краеведов, конкурс представления команд «Союз добра» и конкурс туристских газет «Симфония творчества».