Порядка 500 человек станут участниками турслёта учащихся Союзного государства

16:31, 10 июля 2023, ПАИ

Туристский слёт учащихся Союзного государства пройдет в Островском районе с 12 по 17 июля. Его участниками станут ребята и наставники – победители и призеры региональных слетов и соревнований, в общей сложности около 500 человек из 28 команд. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Россию представят команды из Адыгеи, Крыма, Марий Эл, Удмуртии, Красноярского, Пермского и Хабаровского краёв, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Орловской, Псковской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Томской и Кемеровской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Белоруссию представят команды всех регионов страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска.

Участников слёта ждет насыщенная программа. В первый день взрослые и юные туристы почтят память жертв Великой Отечественной войны в ходе патриотической акции. Основные мероприятия стартуют с 13 июля — начнутся соревнования по ориентированию на местности, состоится конкурс представления команд. На площадке будут организованы мастер-классы для учащихся по разным направлениям.

Также в программе слёта — конкурс краеведов, туристских газет «Симфония творчества», соревнования на туристской тропе, встреча с представителями поисковых отрядов, спортивные состязания. Завершится все торжественной церемонией с награждением победителей дипломами, кубками, памятными призами и медалями.

Отметим, что организаторами мероприятия выступают Совет министров Союзного государства, Минпросвещения России, Министерство образования Республики Беларусь, правительство Псковской области.