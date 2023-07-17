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Культура

Уникальный музыкальный инструмент прозвучал в Варлаамовской башне Пскова

Терменвокс прозвучал в Варлаамовской башне 15 июля. Это электромузыкальный инструмент, созданный в Санкт-Петербурге более 100 лет назад Львом Терменом. Выступление состоялось в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В минувшую субботу в Варлаамовской башне состоялось поистине выдающееся событие – в пространстве памятника впервые прозвучал терменвокс», – отметили в музее.

Виртуозное владение уникальным инструментом для псковичей продемонстрировали дочь и правнук Льва Термена – Наталья и Петр Термены. Наталья Термен – председатель Санкт-Петербургского общества терменвокса, Петр Термен – руководитель Школы терменвокса, лауреат премии президента по поддержке талантливой молодежи.

«Очень приятно выступать с концертом в таком невероятном месте, наполненном историей. Это очень особенные ощущения, когда концерт проходит в такой обстановке, в таком антураже. К тому же, в этом году есть еще один интересный момент: Лев Термен вскоре после изобретения терменвокса стал выступать с ним по всей России и в 1923 году, сто лет назад, он впервые выступил в Пскове. Поэтому наш сегодняшний концерт, можно сказать, приурочен к столетию первого звучания терменвокса на Псковской земле», – поделился правнук изобретателя терменвокса Петр Термен.

«Дирижеры пространства» выступали в сопровождении концертмейстера Валерии Дунюшкиной, которая отвечала за классическую часть.

«В программе концерта причудливым образом переплелось исполнение классической музыки, пьесы, написанные специально для терменвокса, и электронные композиции. Это сочетание показало многогранность звучания уникального музыкального инструмента», – заключили в музее-заповеднике.  

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