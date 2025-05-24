Куклы-великаны снова пройдут по Пскову в Дни пушкинской поэзии и русской культуры

12:50, 24 мая 2025, ПАИ

Куклы-великаны снова пройдут по Пскову в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект «Великанцы» Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат» («КУКФО») уже не в первый раз участвует в праздновании Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

«Великанцы» – это не просто куклы, это настоящие произведения искусства, которым тесно на театральной сцене. На городских улицах и площадях они выглядят гармонично, а сам город становится великолепной декорацией для их представлений. «Великанцев» придумали и создали художественный руководитель театра «КУКФО» Анна Викторова и актёр театра и кино Михаил Васильев. На традиционном Пушкинском шествии в Пскове зрители смогут увидеть «великанцев», в которых легко узнаются великие классики русской литературы Александр Сергеевич Пушкин, Фёдор Михайлович Достоевский и Николай Васильевич Гоголь. Ждём вас на улицах Пскова 6 июня, а 7 июня – на поляне в музее-заповеднике «Михайловское», – отметили в пресс-службе ТКД.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.