О безопасности детей поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:13, 18 июля 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: