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Общество

О безопасности детей поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). 

Фото ПАИ. На фото Наталия Соколова

Главное из эфира:

  • за шесть месяцев этого года в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой поступило 72 обращения, плюс дополнительно 38 обращений во время личного приёма;
  • большая часть вопросов была связана со сферой образования, реализацией семейного права, социального обеспечения, здоровья;
  • Наталия Соколова пригласила псковичей стать помощником детского омбудсмена;
  • в школах Псковской области увеличилось число обращений по вопросам буллинга и травли. Травля проявляется во взаимоотношениях школьников, но также есть жалобы и на учителей;
  • по вопросу буллинга проводился мониторинг, в рамках которого опросили более 600 школьников Псковской области;
  • «Увеличилось количество детей с признаками депрессивного поведения, какого-то самоедства, недовольства собой, несоответствия, по мнению ребёнка, видения о нём со стороны родителей;
  • детский омбудсмен также подчеркнула, что не каждый ребёнок готов к восприятию информации о проблемах, войнах, взрывах: «Для них это очень серьёзная тревожность».

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