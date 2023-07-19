Борис Елкин вручил благодарственные письма псковским медалистам-стобалльникам

13:16, 19 июля 2023, ПАИ

Церемония вручения благодарственных писем псковским медалистам-стобалльникам школ прошла на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова, передаёт корреспондент ПАИ. В ней приняли участие глава города Борис Елкин и начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

В ходе торжественной части Борис Елкин поздравил выпускников-отличников с их успехами. «Я вам искренне желаю удачи, вы показали достойные результаты, что очень ценно, все большие молодцы», – сказал он.

В мероприятии приняли участие восемь выпускников-отличников Пскова, все девушки. Они заслужили не только медали за отличную учебу, но и заработали 100 баллов на ЕГЭ. Всего в этом году школы Пскова выпустили 104 медалиста.

«Самое главное, чтобы вы помнили свою родину, те места, где обучались. И вернулись к нам с полученными знаниями и помогали развивать наш город и наш регион», – пожелал Борис Елкин.

Самое большое количество медалистов – в Гуманитарном лицее, в Многопрофильном лицее № 4, в лицее «Развитие» и Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Встреча продолжилась неформальным чаепитием, в ходе которого выпускницы школ смогли побеседовать с главой города.

Ранее сообщалось, что дополнительные пять тысяч рублей к стипендии будут получать поступившие в ПсковГУ медалисты.