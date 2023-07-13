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Выпускников-медалистов наградили в Пскове

Выпускников-медалистов наградил от имени правительства региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Мероприятие прошло в актовом зале Псковского государственного университета сегодня, 13 июля. На нём присутствовали губернатор Михаил Ведерников, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, а также врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Глава региона отметил, что выпускники блестяще окончили школы и их учителя и родители могут ими гордиться. «Рад, что так много усидчивых, настойчивых и принципиальных людей. Для вас открыты двери всех вузов. Постарайтесь не терять связь с вашей малой родиной, местом силы», – призвал он.

В этом году школу с золотой медалью окончили 124 выпускника Псковской области. Им вручили памятные подарки: книги «Сказки и легенды Псковского края», блокноты, флешки и канцелярские принадлежности.

Ранее сообщалось, что псковским выпускникам-медалистам провели экскурсию по ПсковГУ. Также глава региона рассказал школьникам, как выжить на госслужбе, и о мерах поддержки студентов. 

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