Выпускников-медалистов наградили в Пскове

14:26, 13 июля 2023, ПАИ

Выпускников-медалистов наградил от имени правительства региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие прошло в актовом зале Псковского государственного университета сегодня, 13 июля. На нём присутствовали губернатор Михаил Ведерников, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, а также врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Глава региона отметил, что выпускники блестяще окончили школы и их учителя и родители могут ими гордиться. «Рад, что так много усидчивых, настойчивых и принципиальных людей. Для вас открыты двери всех вузов. Постарайтесь не терять связь с вашей малой родиной, местом силы», – призвал он.

В этом году школу с золотой медалью окончили 124 выпускника Псковской области. Им вручили памятные подарки: книги «Сказки и легенды Псковского края», блокноты, флешки и канцелярские принадлежности.

Ранее сообщалось, что псковским выпускникам-медалистам провели экскурсию по ПсковГУ. Также глава региона рассказал школьникам, как выжить на госслужбе, и о мерах поддержки студентов.