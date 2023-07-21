Псковичи участвуют в первенстве России по гребле

13:33, 21 июля 2023, ПАИ

Псковские гребцы участвуют в первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет, которое проходит в Нижнем Новгороде на гребном канале «Печеры» с 20 по 24 июля. Об этом сообщается в группе Федерации гребного спорта России в соцсети «ВКонтакте».

На старт вышло более 500 спортсменов, которые посоревнуются на дистанции 1 500 метров.

«Мы выступаем в экипаже распашной четвёрки без рулевого в составе: Кирилл Михайлов, Владислав Забродин, Артемий Усанов, Владимир Райг. Также в одиночке выступает Павел Гончаров. Ещё вместе с нами приехала команда из Дедовичей», – уточнил в беседе с корреспондентом ПАИ псковский участник соревнований Кирилл Михайлов.