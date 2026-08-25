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Спорт

Умный и тактический бокс – тренер Коршакова рассказал о победе над более тяжёлыми соперниками

Победу на первенстве Европы среди юношей до 19 лет великолучанин Кирилл Коршаков одержал благодаря умному и тактическому боксу, который позволил ему переиграть более тяжёлых соперников. Об этом заявил его тренер Юрий Фёдоров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото с личной страницы Юрия Фёдорова в соцсети «ВКонтакте»

По словам наставника, успеху предшествовала непростая история со сменой весовой категории. Коршаков – серебряный призёр первенства России в весе до 80 кг. Однако перед первенством Европы появилась возможность попробовать свои силы в категории до 85 кг. «Кирилл весит 81–82 килограмма. А здесь ребята гоняют ещё по три–пять килограммов. Они намного тяжелее него. Как оказалось, не в этом преимущество. Оно в скорости и быстроте», – отметил Фёдоров.

Тренер также рассказал, что Коршаков сомневался из-за разницы в весе, но наставник убедил его согласиться. «Кирилл, такая возможность даётся только один раз в жизни», – вспоминает Фёдоров свои слова. После контрольного спарринга, в котором Коршаков одержал победу, он был включён в состав сборной.

На самом турнире он провёл четыре поединка и во всех одержал победы. «Кирилл показал умный и красивый бокс. За ним было приятно смотреть и наблюдать. Удивительно, что он с ними вёл поединки. Он шёл вперёд, отталкивал их от себя, где-то сдерживал. Грузин хотел его столкнуть, чтобы он попятился назад, но Кирилл сумел сдержать его натиск, останавливал его. В первом раунде печень начал пробивать, чтобы он замедлился. Потом сам где-то начал перехватывать инициативу. Умный и тактический бокс показал», – заключил тренер.

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