Рыболовно-спортивный фестиваль проходит в Пскове

10:35, 22 июля 2023, ПАИ

Рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023» проходит на левом берегу реки Великой в акватории от церкви Климента Папы Римского и вниз по течению до завода радиодеталей сегодня, 22 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня города Пскова и проходит уже в 18-й раз.

Старт традиционному рыболовному фестивалю был дан в 9:00.

Как отметил главный судья соревнований, председатель Псковской федерации рыболовного спорта Игорь Иванов, сегодняшний фестиваль один из рекордных по количеству участников – зарегистрировалось 117 рыболовов.

Традиционно состязаются не только взрослые, но и дети. Для подрастающих рыболовов (до 12 лет) особые условия.

Кроме того, во время фестиваля будут проводиться конкурсы для детей и взрослых, беспроигрышная лотерея, а также всех участников и гостей мероприятия накормят ухой, приготовленной из псковской рыбы, наловленной вчера в Псковском и Чудском озёрах.

Отметим, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь.

Добавим, что статьи о рыбалке обозревателя ПАИ и по совместительству рыболова-любителя Николая Бесклёвного можно прочитать здесь.