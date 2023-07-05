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Спорт

Соревнования по рыбной ловле среди детей пройдут в Пскове

Соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет пройдут в рамках фестиваля «Псковская уха – 2023» в Пскове на набережной реки Великой 22 июля. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте»

К участию допускаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Их обязательно должны сопровождать родители или другие родственники старше 16 лет. Дети, явившиеся к месту старта без взрослых, к участию не допускаются.

Сбор и регистрация участников пройдёт на набережной реки Великой у церкви Климента Папы Римского с 8:00 до 8:30.

Ловля рыбы спортсменами осуществляется на одну поплавочную удочку, оснащенную одним крючком. В качестве насадки можно использовать червя, мотыля, опарыша, тесто. Разрешено пользоваться любыми прикормками.

При регистрации каждый ребёнок получит бесплатно ведёрко для рыбы, пакет с прикормкой и пакетик с насадкой. Вся пойманная рыба до окончания ловли должна находиться в ведёрке с водой. После взвешивания рыба будет торжественно выпущена в водоём.

Взрослым разрешается помогать насаживать червя на крючок и снимать рыбу. Заброс, ловлю, подсечку, вываживание рыбы должен осуществлять только сам ребёнок.

Вход в воду для всех категорически запрещён, предупредили организаторы.

Подготовку и проведение соревнований осуществляет комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, Федерация рыболовного спорта Псковской области.

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