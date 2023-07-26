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Развить свой бизнес смогут псковские женщины-предприниматели с помощью акселератора Lady007

Развить свой бизнес смогут псковские женщины-предприниматели с помощью бизнес-акселератора Lady007. Проект стартовал в Пскове сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов. На фото Михаил Ведерников

Собравшихся участниц от лица правительства поприветствовал губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Андрей Степанов. На фото: Татьяна Гвилава

Помимо этого, президент общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», председатель российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава, в свою очередь, напомнила, что договорённость с губернатором об организации акселератора в Псковской области была достигнута на ПМЭФ-2023.

Фото: Андрей Степанов. На фото Анастасия Иванова

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова пожелала удачи участницам бизнес-акселератора Lady007. «Мне кажется, что всем нужно участвовать в бизнес-акселераторе – это очень хороший шанс, а знания всегда нужны, чтобы двигаться вперёд, ну и, конечно, общение. Здорово, что у нас есть очный модуль открытия и закрытия. Это хорошая возможность познакомиться, в дальнейшем сделать общие проекты. Я знаю, что многие из женщин, которые тут есть, уже делают совместные проекты, потому что принимают участие в подобного рода мероприятиях. Если вам нужна помощь или моральная поддержка – добро пожаловать в центр «Мой Бизнес», – сказала Анастасия Иванова.

Директор по региональному развитию Ассоциации «Женщины бизнеса», председатель регионального отделения Ассоциации в Республике Адыгея Наталья Долбина в режиме онлайн-конференции отметила, что проект способствует объединению женщин. «Мы объединяем любые уровни бизнеса: мелкие, средние, крупные, мы объединяем тех, кто готов открыть своё собственное дело, объединяем женщин, занимающих активную жизненную позицию. Нас насчитывается уже четыре тысячи участниц», – отметила она. 

В завершение Наталья Долбина пожелала псковичкам удачи и освоения вершин.

Бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Мероприятия акселератора прошли уже в десяти регионах страны и объединили более четырёх тысяч предпринимательниц. Участницы из Псковской области пройдут обучение у федеральных экспертов и специалистов, отточат навыки на практических курсах, смогут разработать проект развития собственного бизнеса.

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

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