Выставка к 655-летию упоминания в летописи села Велья откроется в «Михайловском»

18:07, 26 июля 2023, ПАИ

Со старинным купеческим селом Вельем, каким его увидели художники во второй половине ХХ века и в первом десятилетии нашего, XXI столетия, намерен познакомить своих гостей Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Мероприятие пройдет 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) для посетителей откроют тематическую выставку, в которую вошло 24 произведения живописи и графики из фондов Пушкинского Заповедника – работы Владимира Ветрогонского, Леонида Гервица, Светланы Ивановой, Елены Кошевой, Александра Стройло, Елены Машкариной, Сергея Сиренко, многих других.

«Художественный проект подготовлен к 655-летию первого упоминания Велья в Псковской летописи «в лето 6876», то есть, под 1368 годом, – отметили в Пушкинском Заповеднике, в состав которого само село с многочисленными сохранившимися до наших дней памятниками старины, равно и его живописные окрестности входят с 1995 года», – сообщили в музее.

В музее полагают, что выставка «Историческое село Велье в изобразительном искусстве ХХ– XIX веков» будет интересна всем, кому не безразлична история Отечества. «Как и разработанные ранее и достаточно популярные среди посетителей «Михайловского» тематические экскурсии об этом необычном населённом пункте Псковской области. Речь об многочасовых экскурсиях «Село Велье» (с посещением городища, озёр Чёрное и Велейское, территории бывшего посада с церковью, купеческими и крестьянскими усадьбами конца XIX – начала XX) и «В стране, где вольные живали сыны воинственных славян...» (древние русские крепости Воронич, Велье и Опочка)», – отметили в музее.

Планируется, что новая экспозиция будет доступна для жителей и гостей региона вплоть до 31 декабря текущего года. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.