Важный проект бизнес-акселератор Lady007 запустили в Псковской области – Михаил Ведерников

23:38, 26 июля 2023, ПАИ

Федеральный бизнес-акселератор Lady007 для предпринимательниц региона заработал в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в прошлом году Всемирная ассоциация женщин-предпринимателей эту программу признала лучшим образовательным онлайн-продуктом. В России этот инструмент активно используется в десяти регионах, уточнил губернатор.

«Поприветствовал участниц и пожелал успешно реализовать все свои идеи. Благодарю президента общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяну Гвилава за запуск такого важного проекта! Где, как не на земле легендарной княгини Ольги – символа женской силы и мудрости, должно развиваться женское предпринимательство!» – отметил Михаил Ведерников.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.