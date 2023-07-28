32-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

08:24, 28 июля 2023, ПАИ

32-летнего Олега Александрова, жителя посёлка Дедовичи, разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С 20 июля его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза тёмно-зелёные.

Мужчина был одет в светлые джинсы (низ на резинках), светло-фиолетовую футболку, джинсовую рубашку (на одном боку – тёмный кармашек), белые кроссовки со светло-фиолетовой вставкой.