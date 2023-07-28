32-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
32-летнего Олега Александрова, жителя посёлка Дедовичи, разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
С 20 июля его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза тёмно-зелёные.
Мужчина был одет в светлые джинсы (низ на резинках), светло-фиолетовую футболку, джинсовую рубашку (на одном боку – тёмный кармашек), белые кроссовки со светло-фиолетовой вставкой.
Комментарии: 0 Обсудить >>>