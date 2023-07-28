МегаФон ускорил интернет на дачах в Псковском районе

16:30, 28 июля 2023, ПАИ

МегаФон построил новые объекты связи стандарта 4G для загородных и дачных поселков, расположенных в Псковском районе недалеко от областного центра. Высокие скорости интернета даже при сезонном увеличении нагрузки впервые стали доступны в СНТ «Озерное», «Медик-2», «Кебь», а также в деревнях Ажово и Новоселье. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Инженеры компании построили и усовершенствовали около десяти объектов связи, работающих в высокочастотных диапазонах, что позволило существенно увеличить скорости передачи данных. Теперь несколько тысяч жителей области могут пользоваться выходом в интернет на природе на более высоких LTE-скоростях.

«Мы постоянно изучаем динамику скорости передачи данных, нагрузку на инфраструктуру и другие параметры, чтобы улучшать сеть там, где это необходимо. Например, только за один месяц дачники СНТ «Кебь» и «Ажово» прокачали около тысячи гигабайт и проговорили почти 40 тысяч минут, общаясь с друзьями, близкими и используя развлекательные и информационные сервисы. Также наличие связи за городом обеспечивает безопасность и позволяет своевременно реагировать на различные ситуации, особенно в случае экстренных происшествий или необходимости вызова скорой помощи», – прокомментировал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

В компании отметили, что прошедшая модернизация – продолжение одного из ключевых направлений работы оператора по улучшению качества покрытия в малых населенных пунктах. Только за 2023 год МегаФон модернизировал и построил около 20 базовых станций в селах и деревнях региона, где проживает более 27,5 тысячи человек.

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