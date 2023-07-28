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Культура

Оперу «Моцарт и Сальери» представят в «Михайловском» 5 августа

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на оперу Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Спектакль будет дан в рамках многолетнего музыкально-литературного музейного проекта «Летние вечера в русской усадьбе» 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Из иллюстраций Владимира Фаворского к «Моцарту и Сальери» А.С. Пушкина. Из фондов «Михайловского».

Роли двух композиторов исполнят солисты оперных театров северной столицы бас Сергей Чепурко (Сальери) и тенор Олег Мицов (Моцарт). Симфоническая партитура пьесы прозвучит в «дуэтном» переложении — для скрипки (Николай Антикона) и фортепиано (Яна Зубова). В музее подчеркнули, что такой «формат» исполнения не противоречит характеру этого, по сути, камерного произведения. Ведь композитор здесь задействовал даже не полный состав оркестра, да и позже сам признавался в своих сомнениях о том, нужно ли было вообще инструментовать клавир.

«Как и другие «Летние вечера…» концерт, в котором прозвучит опера, состоится в Тригорском, в господском доме музея-усадьбы соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Так как «Зелёная зала» скромного деревенского имения очень невелика, желающим попасть на вечер рекомендуют заранее забронировать билет на него», – отметили сотрудники музея.

Начнут «Моцарта и Сальери» в 18.00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 6+.

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