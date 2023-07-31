Об инструментах продвижения бизнеса в соцсетях расскажут участницам акселератора Lady007

17:18, 31 июля 2023, ПАИ

Об актуальных инструментах продвижения в соцсетях для малого бизнеса участницам курса бизнес-акселератора Lady007 расскажет генеральный директор маркетинговой IT-компании и учебного центра ООО «ИВЦ 8 бит», спикер федерального уровня, бизнес-тренер, трекер предпринимателей, автор трёх книг и разработчик курсов по маркетингу Вадим Твердохлеб.

О том, почему выбрана именно эта тема проекта и какие знания получат участницы проекта, Вадим Твердохлеб рассказал корреспонденту ПАИ.

«Во-первых, я уже во втором акселераторе участвую, и эта тема согласована с руководителем бизнес-акселератора Lady007 Ириной Гостеевой, она меня пригласила. Я в этой теме очень силён как руководитель маркетинговой IT-компании. У нас в управлении SMM очень сильный. Также я возглавляю свой собственный учебный центр по дополнительному профессиональному образованию, дистанционному обучению удалённым профессиям, в том числе SMM-специалистов», – объяснил Вадим Твердохлеб.

Он добавил, что из социальной сети «ВКонтакте» поступает 95 % заявок на всё: маркетинг, обучение. «Поэтому мы эту тематику транслируем и, соответственно, помогаем, обучаем этому и предпринимателей» – уточнил он.

Эксперт также рассказал, что в прошлый раз в бизнес-акселераторе был огромный фурор, и интерес вызвала игра, проведённая в прямом эфире.

«Я к своему паблику подцепил бота с игрой, и мы разыгрывали рулетку в прямом эфире, то есть участники акселератора в момент моего выступления зашли на страничку моего паблика и участвовали в игре розыгрышей призов. Им это всё очень понравилось. Потом ко мне многие обращались: «Сделайте мне также», «А возьмите мой паблик», «Раскрутите нас» и так далее», – рассказал эксперт.

Отметим, что Вадим Твердохлеб поможет участницам бизнес-акселератора Lady007 реализоваться в соцсети «ВКонтакте» и научит продвигать себя в этой социальной сети.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.