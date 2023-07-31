Эксперт бизнес-акселератора Lady007: Мы сразу даём готовые решения

19:51, 31 июля 2023, ПАИ

О маркетинговых стратегиях и продвижении товаров в социальных сетях расскажут псковичкам в рамках федерального бизнес-акселератора Lady007. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил основатель digital-академии «Новая сфера», общественный деятель, коуч, онлайн-маркетолог, магистр стратегического и корпоративного управления, юрист, наставник и продюсер онлайн-школ, эксперт федеральных телеканалов Давид Гвана.

Специалист проведёт секцию «Маркетинговые стратегии. Новейшие тренды в маркетинге, направленные на кратный рост бизнеса». «Всю свою жизнь я занимаюсь продажами, и я вижу, насколько эта тема важна», – отметил он.

Давид Гвана также поделился основными принципами маркетинга в современном мире. По его словам, на рынке товаров качество продукта и сам продукт уступили упаковке. «Сейчас на рынке самые большие продажи делают те, кто умеет качественно упаковывать продукт. Если два продукта одинаковы по качеству, то выбирать будут тот, у которого сильнее характеристики с точки зрения потребителя. Смысловая часть донесена настолько вкусно, что люди хотят именно этот продукт», – подчеркнул эксперт.

Участницам проекта расскажут, какие существуют стратегии для выведения товара на рынок, обеспечения его конкурентоспособности и как именно доносить свой продукт до потребителя.

«Акселератор идёт ограниченное количество часов, и за это время мы должны дать нашим девушкам очень много информации, которая помогла бы им в реальной жизни. Мы не растягиваем теорию, а сразу даём готовые решения», – заверил коуч.

Кроме того, отдельный блок образовательной секции будет посвящён тому, как продвигать товары в социальных сетях, использовать в бизнесе чат-боты, скрипты продаж и многое другое.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.