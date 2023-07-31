Вебинар об оптимизации налогов проведут для псковских бизнесвумен

21:53, 31 июля 2023, ПАИ

Об оптимизации налогов расскажут псковичкам в рамках федерального бизнес-акселератора Lady007. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила эксперт по налогообложению и учёту, председатель регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса» в Башкортостане, основатель и руководитель аутсорсинговой компании «АБЦ-Актив», руководитель отдела по онлайн-бизнесу и маркетплейсам Ассоциации бухгалтеров Республики Башкортостан Яна Васильева.

«После проведения акселератора в Башкортостане мы провели анкетирование о том, сколько прошедших обучение зарегистрировали бизнес. Оказалось, что около 50 % – это те женщины, которые либо вообще не имели бизнеса, либо имели один и непродолжительное время», – отметила она.

Так родилась идея, что в акселератор необходимо добавить информацию о налогообложении и легализации бизнеса. На лекции псковичкам объяснят, как зарегистрировать свой бизнес правильно и не переплачивать налоги.

«Мы будем учиться правильно формировать свою организационно-правовую форму, то есть выбирать самозанятость, ИП или ООО, а также выбирать правильную систему налогообложения. Для того, чтобы предпринимательницы, даже если они уже много лет на рынке, знали как можно законно и правильно оптимизировать налоги, пользуясь инструментами, которые даёт нам государство», – резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.