Участницам акселератора Lady007 расскажут о построении системы продаж в бизнесе

18:23, 01 августа 2023, ПАИ

О построении системы продаж в бизнесе участницам курса бизнес-акселератора Lady007 расскажет предприниматель, СЕО агентства системного управления BIZ INSIDE, эксперт по систематизации и созданию систем управления бизнесом и командой, рекомендованный спикер и наставник корпорации МСП, федеральный спикер бизнес-ассоциаций, резидент Ассоциации женщин АНО «Внутренний ресурс» (Пенза), член общественных организаций «Опора», ТПП, JCI, «Союз женщин России» Кристина Самсонова.

«Любой бизнес, любая компания строится именно на продажах. Если есть сбыт, соответственно, есть продажи, значит, будет и рост компании, прибыльность. Нет продаж – нет бизнеса. Создавать бизнес без продаж – это, по сути, ремесленничество, некое хобби, у которого нет будущего. Если предприниматель хочет вырасти, то, соответственно, он строит именно первично продажи. Когда мы начинаем создавать какой-либо бизнес-проект, первое, с чего мы начинаем всегда, – именно продажи. Если мы находим в анализе рынка нишу, в которой можно делать продажи, тогда мы можем запускать и давать ход вообще в принципе любому бизнес-проекту», – объяснила она в беседе с корреспондентом ПАИ.

Кристина Самсонова подчеркнула, что тема продаж – фундаментальная. Она уточнила, что если есть продажи, то настраиваются и выстраиваются все остальные системы. «Дальше выстраивается маркетинг как помощь для продаж, выстраиваются финансы и все остальные структуры, связанные с командой, производством и процессами».

Она также объяснила, почему даёт участницам акселератора именно тему систем управления продажами.

«Если самому собственнику просто научиться кустарно продавать – это одна история. Скажем так, это те знания, которые могут быть очень узко зацикленными на самом собственнике, руководителе компании. Когда я рассказываю о системе управления продажами, я даю чуть больше знаний, немножко другой фокус, другой взгляд на то, как правильно выстаивать сами продажи в компании, то есть как сделать так, чтобы продажи не зависели от самого собственника и превратились в некую машину, которую можно запустить неважно с каким сотрудником и неважно с каким продуктом», – рассказала Кристина Самсонова.

По её словам, сегодня много предпринимателей, которые интуитивно делают первые шаги, получают какие-то деньги, но в конечном итоге так или иначе упираются в потолок и уже не могут двигать компанию на следующий уровень. «Вот в такой момент как раз таки нужно научить собственников, чтобы они всё-таки первично были руководителями и собственниками компании, видели, на какие рычаги нужно нажать. Вот об этих рычагах системы управления продажами я и рассказываю на своём вебинаре», – добавила Кристина Самсонова.

Эксперт заметила, что после изучения темы участницы получат понимание того, как ставить планы продаж, на что обратить внимание при общении, при продажах конкретно целевой аудитории, то есть клиенту, технологии продаж.

«Получат инструменты, чтобы выстроить управление команды и продаж. Получается, мы и планы, и регламенты инструкции изучаем, показываем, какие показатели нужны для контроля именно продаж. Не одного конкретного продавца, а в целом всего отдела, всей системы – без разницы. По сути, руководитель, получив тему, которую я даю, выходит с полным пониманием того, что нужно делать, каким образом это нужно делать и на что нужно обратить внимание, чтобы продажи сами по себе уже росли», – сказала Кристина Самсонова.

В одну тему эксперт включила много разных блоков. Она расскажет о «ключиках» не только к повышению продаж, но и конкретно к управлению, к систематизации продаж.

«Очень объёмная тема, которую даю. Она включает в себя очень большие блоки, и поэтому здесь нужно вникать. Основные блоки в моей теме – стратегия продаж, команда продаж и инструменты продаж», – заключила Кристина Самсонова.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.