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Общество

Уборочная кампания началась в Себежском районе

Уборка урожая зерновых культур началась в Себежском районе. Об этом пишет муниципальная газета «Призыв» со ссылкой на администрацию Себежского района. 

Рабочие ООО «Веть» приступили к активному обмолоту озимой пшеницы, общая уборочная площадь которой в этом году составляет 2322 гектара зерновых и 945 гектаров рапса.

Фото: администрация Себежского района

«Если август окажется дождливым, то наших сельхозпроизводителей ждёт настоящая битва за урожай. Как бы там ни получилось, труженики полей района готовы к любым условиям, в которых им придётся собирать и сохранять всё, что родила себежская земля», – отметили в администрации Себежского района. 

Добавим, что за последние пять лет Псковская область полностью вышла на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов: в 2017 году – 100 гектаров, в 2022 году – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45 %.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1 800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1 920 фуражных коров.

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