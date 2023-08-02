Адресные посылки отправили из Псковской области участникам СВО из 1009-го полка
Адресные посылки и гуманитарную помощь отправили для военнослужащих 1009-го полка из Псковской области в зону проведения специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщила депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.
По её словам, в последние дни перед отправкой представители бизнеса помогли собрать то, что было необходимо для военнослужащих, а также поспособствовали решению логистических вопросов.
«Большой вклад внесли организации «Уклад» и «Севзапинвест», – отметила Алеся Михачёва.
Ранее сообщалось, что адресные посылки для военнослужащих 1009-го полка собирает Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.
Напомним, что за 2022 год Псковская область направила в зону СВО 400 тонн гуманитарного груза. Отметим, что также губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей не отправлять запрещённые вещи участникам СВО.
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