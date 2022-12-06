400 тонн гуманитарной помощи отправила Псковская область в зону СВО

14:01, 06 декабря 2022, ПАИ

400 тонн гуманитарной помощи отправила в 2022 году Псковская область мобилизованным, военным и жителям Бериславского района. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM.

Глава региона отметил, что эта работа продолжается до сих пор. И, по его словам, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан оказывает огромную помощь и бригаде, и дивизии.

«Завтра еще одна фура пойдет с тем, что нашим ребятам необходимо», - продолжил он. Псковичам, которые хотят оказать поддержку, Михаил Ведерников рекомендовал ориентироваться на информацию от ресурсного центра добровольчества и правительства региона. Через центр, например, можно узнать, как передать что-то лично мужу или сыну.

Михаил Ведерников отметил, что сейчас один сотрудник правительства региона находится в Херсонской области. «Мы сейчас актуализируем списки - все дети Бериславского района получат подарки на Новый год. Также мы предлагаем воспользоваться сертификатом на жилье и переехать в Псковскую область или воспользоваться пунктом временного размещения. В плановом режиме ведется работа по гражданству, по федеральным выплатам. Большую часть вопросов в плане оказания помощи жителям Бериславского района мы решаем за счет внебюджетных источников», - подчеркнул он.