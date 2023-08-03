Анастасия Князькова: Бизнес-акселератор Lady007 позволит предпринимательницам развиваться и приносить благо своему региону

16:34, 03 августа 2023, ПАИ

Об участии в бизнес-акселераторе Lady007 рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ основательница гостевого дома с доступной средой для маломобильных людей «Ласточкин сад» Анастасия Князькова.

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«Акселератор интересен тем, что проходит в нашем родном регионе, Псковской области, и не нужно далеко ехать, а в обучении, вероятно, будет учитываться специфика региона», – подчеркнула участница проекта.

Также Анастасия Князькова познакомилась с отзывами участниц, уже прошедших акселератор, и уверена, что программа полезна и позволит предпринимательницам расти, развиваться и в том числе приносить благо своему региону.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.