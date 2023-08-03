Анастасия Князькова: Бизнес-акселератор Lady007 позволит предпринимательницам развиваться и приносить благо своему региону
Об участии в бизнес-акселераторе Lady007 рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ основательница гостевого дома с доступной средой для маломобильных людей «Ласточкин сад» Анастасия Князькова.
«Акселератор интересен тем, что проходит в нашем родном регионе, Псковской области, и не нужно далеко ехать, а в обучении, вероятно, будет учитываться специфика региона», – подчеркнула участница проекта.
Также Анастасия Князькова познакомилась с отзывами участниц, уже прошедших акселератор, и уверена, что программа полезна и позволит предпринимательницам расти, развиваться и в том числе приносить благо своему региону.
Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.
Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».
Напомним, что обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.
Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.
Анастасия Князькова: Бизнес-акселератор Lady007 позволит предпринимательницам развиваться и приносить благо своему региону
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Об интересе к участию в бизнес-акселераторе Lady007 рассказала основательница мехового ателье