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Общество

Региональную доплату к пенсии получили на 130 тысяч россиян больше плана

В 2022 году региональную социальную доплату к пенсии (РСД) назначили 1,56 млн граждан РФ – это на 130 тысяч больше, чем планировалось изначально (1,43 млн). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты на исполнение федерального бюджета в 2022 году.

Фото: ПАИ

Прибавку назначают неработающим пенсионерам, чей уровень материального обеспечения ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Число россиян, получающих доплату, рассчитывается при обсуждении бюджета на будущий год исходя из планового размера прожиточного минимума на следующие 12 месяцев, объяснили в Минтруде. В ведомстве добавили, что в 2022 году было принято решение о внеплановой индексации прожиточного минимума с июня на 10 %. Поэтому прибавку получили больше граждан.

Региональная доплата была установлена в 2022 году в 28 субъектах России. Общий объём расходов на прибавки составил 66,2 млрд в прошлом году.

Наибольшее число получателей было в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и в Красноярском крае. Средний размер прибавки составил 3 540,26 рубля, рассказали в контрольном органе.

Прогнозируемое количество получателей РСД в 2023 году составляет 1,48 млн человек. Объём расходов казны в этом году предусмотрен в сумме 62,6 млрд, в бюджетах субъектов – 20,7 млрд. На 1 июля прибавку получают 1,41 млн граждан РФ.

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