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Общество

При реставрации специалисты стараются максимально сохранить исторический облик Псково-Печерского монастыря – Денис Василенко

Во время реставрационных работ специалисты стараются максимально сохранить исторический облик Псково-Печерского монастыря. Об этом заявил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Штукатурный слой стен неравномерный. Есть белые отштукатуренные стены, есть известняковые, есть отштукатуренные, но цветом известняка, где сам известняк и штукатурный слой цвета известняка – он исторический, это известковая штукатурка, старинная, мы её не трогаем, только укрепляем и оставляем как есть. Камень мы тоже только реставрируем, швы укрепляем и оставляем как есть», – объяснил он.

По словам специалиста, самое главное в работе реставраторов – сохранить идентичность, первозданный облик.

«Даже если мы ступени ремонтируем, мы стараемся, чтобы они оставались такими же неказистыми, неровными, везде это должно сохраниться. Также со стенами. Это очень аккуратная работа, мы её сохраняем как есть. Конечно, какие-то стены и башни будут к историческому облику приведены», – подчеркнул он.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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