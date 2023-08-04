Физики-ядерщики обнаружили новые помещения в пещерах Псково-Печерского монастыря

11:36, 04 августа 2023, ПАИ

Новые помещения в пещерах Псково-Печерского монастыря обнаружили физики-ядерщики. Об этом заявил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Они проводят исследование чуть меньше года. Приезжают со своим уникальным оборудованием, о котором они не рассказывают, так как это серьёзное оборудование, аналогов ему нет. Приезжают и изучают. Они выявили несколько объёмов пространств, о которых мы не знали. Два, так скажем, помещения раскрыты, входы новые раскрыты», – рассказал специалист.

По словам гостя эфира, пещеры Псково-Печерского монастыря намного больше того объёма, который сейчас известен.

«Мы изучали пещеры, когда рассматривали варианты решения проблемы с температурно-влажностным режимом, мы сканировали все эти пещеры. У нас была схема, и она подтверждается. Но эти новые объёмы мы не находили обычными сканерами, которые применяются также у военных. Они менее глубокие, чем те, которые применяют физики-ядерщики. Там метод совершенно другой. Всё связано со специальным сканером, который своими лучами пробивает землю и показывает нам реальное состояние», – объяснил Денис Василенко.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.