ФОТОРЕПОРТАЖ. Съёмки фильма «Казачок» в Пскове

Съёмки многосерийного фильма «Казачок» проходят в Псковской области. В процессе участвует российский актёр кино и телевидения, продюсер Сергей Светлаков. Одной из площадок для съемок кинокартины стал Псков.

«Казачок» – это приключенческий молодёжный многосерийный фильм, в котором главный герой совершает путешествие в 1612 год и становится свидетелем формирования народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. По словам Сергея Светлакова, в фильме будет восемь серий.

Об этом – в нашем фоторепортаже.