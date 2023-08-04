Сергей Светлаков рассказал о съёмках фильма «Казачок» в Пскове

18:23, 04 августа 2023, ПАИ

О съёмках фильма «Казачок», которые начались сегодня, 4 августа, в Пскове, рассказал продюсер проекта, актёр и телеведущий Сергей Светлаков в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Это такое детско-юношеское кино. Попытка создать такое произведение, как в нашем детстве: «Неуловимые мстители», «Гостья из будущего» – тех фильмов, что до сих пор интересно смотреть. Хочется, чтобы и у современного поколения появились такие фильмы. У меня маленькие дети, я хочу, чтобы они смотрели приключенческое, фантастическое, историческое кино», – рассказал он.

По словам актёра, в фильме «Казачок» будет восемь серий.

Сергей Светлаков также рассказал, что главный герой – современный подросток, который попадает в XVII век вместе со своими гаджетами. Будет и любовь, и дружба, и вера в Россию, и много вещей, которые сейчас молодёжь в себя трудно принимает.

Съёмки, отметил он, будут проходить также в Псковском техническом лицее.

«Псков – прекрасный, сумасшедший, зелёный, исторический город. Мы в него влюбились, хотя смотрели разные города. Здесь можно снимать фильм как про 1990-е, так и про будущее, про 2030-е годы», – отметил он.

Полное интервью с Сергеем Светлаковым смотрите в ближайшее время на телеканале «Первый Псковский».

Напомним, что российский актёр кино и телевидения, продюсер Сергей Светлаков приехал в Псков для участия в съёмках многосерийного фильма «Казачок».