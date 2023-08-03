Актёр Сергей Светлаков приехал в Псков

20:24, 03 августа 2023, ПАИ

Российский актёр, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков приехал в Псков. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации Pro sport Александр Кузьмин.

«Просто катался с ребёнком на набережной, а он прогуливается здесь в Пскове. Перекинулись фразами, пообщались немного. Я спросил: первый ли раз в Пскове? Он сказал, что давно уже бывал. Отметил, что город изменился в хорошую сторону. Он находится в хорошем расположении духа. Видно, что наслаждается спокойствием нашего города. Некоторые подписчики мне писали, что он в Пскове на два месяца», – поделился Александр Кузьмин.