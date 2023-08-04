Съёмки многосерийного фильма «Казачок» проходят в Пскове

11:30, 04 августа 2023, ПАИ

Съёмки многосерийного фильма «Казачок» проходят в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

В процессе участвует российский актёр кино и телевидения, продюсер Сергей Светлаков. Над кинокартиной работает его компания ООО «Студия Свердловск», основанная в 2018 году. Она специализируется на создании кино, сериалов и ТВ-шоу.

«Казачок» – это приключенческий молодёжный многосерийный фильм, в котором главный герой совершает путешествие в 1612 год и становится свидетелем формирования народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое смогло одержать победу над поляками и изгнать захватчиков из Москвы 4 ноября 1612 года. Фильм носит одновременно развлекательный и исторически-просвещающий характер.

Отметим, что также для съёмок многосерийного фильма установили декорации в кинодеревне Новоржевского района.

Напомним, что участки двух дорог в Пскове перекрыли сегодня для съёмок фильма.