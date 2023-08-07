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Общество

Регистрация на бесплатный бизнес-акселератор Lady007 завершится 8 августа

Регистрация на девятый поток бесплатного бизнес-акселератора Lady007 завершается 8 августа. Флагманский проект Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» реализуется при поддержке цифровой экосистемы МТС, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: ПАИ

У предпринимательниц Псковской области есть последний шанс попасть на проект – с его помощью они смогут запустить бизнес или масштабировать действующее дело, проработать свои страхи, вырасти в поле реализованных экспертов и взаимоподдержки. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Участниц акселератора ждёт около 20 вебинаров от ведущих экспертов и групповые обсуждения с сертифицированными наставниками. Уже открыто четыре вебинара по бизнес-моделям, стратегии и подбору сотрудников, творческому маркетингу, а также вводный урок по целеполаганию. Можно начать обучение прямо сегодня и присоединиться к участницам. Вот, что они пишут в чате проекта:

«Большое спасибо за занятия, они только начались, а я уже открыла для себя много нового и интересного. Вроде всё, о чём говорят спикеры, лежит на поверхности, но они всё раскладывают по полочкам, и в голове начинает складываться нужный «пазл»! Очень рада, что начала обучение!»

«Германа слушать было интересно, сегодня утром и вечером эфиры отличные. Утром два листа тетради исписала».

«Спасибо за вечерний эфир, не терпится взяться за домашнее задание!»

Организаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области. Со стороны региона проект поддерживается комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, центром «Мой бизнес», ПАИ, а также региональным комитетом по туризму.

Зарегистрироваться на бесплатный бизнес-акселератор предпринимательницы Псковской области могут только сегодня по ссылке.

Напомним, что обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.

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