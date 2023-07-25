Что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007, рассказала его руководитель

18:28, 25 июля 2023, ПАИ

Официальное открытие бизнес-акселератора Lady007 состоится на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля. Проект запускают в Псковской области. Из чего будет состоять программа обучения, рассказала руководитель бизнес-акселератора Lady007 Ирина Гостеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Мероприятие для бизнес-леди начнётся в 10:00. Организаторы отметили, что принять в нём участие смогут все женщины, желающие запустить бизнес, расширить или улучшить показатели деятельности.

«Программа онлайн – это понятно. Но мы всегда делаем два офлайновых мероприятия – вначале и в конце. Вначале можно прийти посмотреть на нас, посмотреть в глаза, задать вопросы. Люди работают с людьми, и это абсолютно нормально. Так же и в бизнесе. Мы покупаем у людей какую-то услугу и эмоцию. Придите посмотрите, задайте все вопросы, получите пользу, будет мастер-класс. Мы показываем товар лицом, не предлагаем кота в мешке. Придите посмотрите на уровень, о чём будем говорить», – пригласила Ирина Гостеева на встречу.

По её словам, первый блок обучения в рамках акселератора будет посвящён управлению финансами, второй – маркетингу и рекламе, а третий – лидерским компетенциям. Она подчеркнула, что последний блок обучения – самый тяжёлый, так как работа над собой – сфера, требующая постоянного внимания на протяжении всей жизни.

Кроме того, она отметила, что желающим участвовать дали «неделю на раскачку» и регистрация для участия в проекте продлится до 8 августа. 31 августа онлайн откроется коучинговая сессия, а с 1 августа начнутся вебинары с экспертами в первом модуле – «Управление финансами».

«Самый частый отклик: «Думали, если акселератор бесплатный, будет много рекламы. А там, оказывается, ни того, ни другого». Те, кто пришёл на первой неделе, начинают рассказывать подругам», – подчеркнула руководитель бизнес-акселератора Lady007.