Псковичей приглашают принять участие в медиафестивале «Мы здесь!»

13:30, 07 августа 2023, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в VII Международном медиафестивале «Мы здесь!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

​

Мероприятие пройдёт с 20 июля по 5 марта, а принять участие в нём могут люди в возрасте от 5 до 35 лет.

«В своих работах молодые люди рассказывают о киберсреде, экологии, развитии науки будущего, героях прошлого и настоящего. Участвовать можно в семи номинациях: видеосюжет, анимационное видео, социальная реклама, документальный фильм, короткометражный фильм, подкаст, интервью», – отметили в администрации города.

Конкурсные работы принимаются по следующим темам: Культурный код Мира; Экология жизни; Герой сегодня; Наука будущего; КиберМир; ПолитИнфо. Заполнить заявку и узнать все подробности можно здесь.