Новый ФАП заработал в деревне Осыно Себежского района

14:14, 07 августа 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Осыно Себежского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В помещении уютно, чисто, кругом цветы, есть детская комната с игрушками, а фельдшер ведёт приём на постоянной основе», – отметили в комитете.

Напомним, что фельдшерско-акушерский пункт возвели благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что новый ФАП открылся в деревне Ашево Бежаницкого района. А новый фельдшерско-акушерский пункт в Усвятском районе начнёт свою работу в сентябре.