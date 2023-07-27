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Общество

Ашевский ФАП открылся в Бежаницком районе

В Бежаницком районе состоялось открытие Ашевского ФАПа. Об этом ПАИ сообщила газета «Сельская новь».

Новое не только здание фельдшерско-акушерского пункта – комплектация его мебелью и современным медицинским оборудованием тоже была проведена с нуля. Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Фото: газета «Сельская новь»

«Как в городе», – именно эта мысль первой приходит в голову, когда видишь новое здание Ашевского фельдшерско-акушерского пункта.

«Возведённый в Ашеве ФАП модернизирован, соответствует всем стандартам оснащения по приказу Минздрава России и всем эпидемиологическим нормам, – пояснила и. о. главного врача Бежаницкой межрайонной больницы Людмила Захарова. – В ФАПе имеется резервный источник электроснабжения, а это значит, что в случае отключения электричества пункт не будет обесточен. Территория прекрасно благоустроена: выложена брусчаткой, имеются скамеечки, выделены места для парковки машин, удобный подъезд для скорой помощи. Но самое главное, что в Ашеве есть фельдшер».

А вот как прокомментировала новые условия работы и реакцию местных жителей на новый ФАП фельдшер Надежда Степанова: «Мы даже не ожидали, что у нас в селе будет такой замечательный фельдшерско-акушерский пункт. Он светлый, уютный, просторный и тёплый. В старом здании было печное отопление, воду приходилось носить руками почти за пятьсот метров. Теперь у нас вода в каждой комнате – и холодная, и горячая. И туалет есть специальный для инвалидов».

По словам фельдшера, помещения отапливаются с помощью электрического котла, а температуру можно регулировать по желанию самостоятельно. Радует и новое оборудование, и мебель. Всё и перечислить сложно: кушетки, медицинские столики, тумбочки, шкафы, два холодильника, огромный кислородный аппарат, сухожаровый шкаф, стерилизатор, аппарат ЭКГ, костыли, шины, даже аппарат для измерения давления у новорождённых есть. Из старого только рабочий компьютер, но и его скоро заменят.

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