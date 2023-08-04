Новый ФАП начнёт работу в Усвятском районе в сентябре

23:02, 03 августа 2023, ПАИ

В ходе визита в Усвятский район глава региона Михаил Ведерников посетил деревню Церковище, где в настоящее время реализуются два национальных проекта. Об этом ПАИ сообщила газета «Новая жизнь».

Губернатор Псковской области посетил ФАП в деревне Церковище, строительство которого велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Возведение модульного помещения в Усвятском районе полностью завершено – об этом главе региона рассказала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Геращенко, отметив, что уже сейчас работа медпункта идёт в полном соответствии с современными требованиями.

В сентябре, когда завершится процесс лицензирования, пояснил главный врач Невельской МБ Валерий Василевский, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Церковище начнёт принимать первых пациентов. Фельдшер медпункта Алла Банифатьева поблагодарила главу региона за внимание к вопросам здравоохранения на селе.

Ранее ПАИ писало о реализации национального проекта «Культура».