В Плюсском районе завершили строительство площадки для сдачи норм ГТО

16:49, 07 августа 2023, ПАИ

Площадка для сдачи норм ГТО в деревне Должицы Плюсского района полностью готова. Об этом пишет газета «Плюсский край» со ссылкой на главу муниципалитета Наталью Иванову.

«Рада сообщить о полной готовности площадки ГТО в деревне Должицы. Спасибо комитету по спорту правительства области и лично Елене Чернышовой. Всё оборудование качественное и удобное! Проверили лично с коллегами», – отметила Наталья Иванова.

Глава района добавила, что на территории дополнительно установили детскую площадку.

Данный современный спортивный объект в сельской школе появился благодаря программе «Спорт – норма жизни!». Торжественное открытие спортплощадки состоится 19 августа в 11:00.

Ранее сообщалось, что новые спортивные площадки появятся в четырёх районах Псковской области.