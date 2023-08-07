Мотоциклист протаранил автомобиль и мачту освещения в Гдовском районе
ДТП произошло у дома № 20 на улице Исполкомовской в деревне Ямм Гдовского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Мужчина, управляя мотоциклом Иж, протаранил автомобиль, а после этого въехал в мачту освещения.
В результате происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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