Мотоциклист протаранил автомобиль и мачту освещения в Гдовском районе

17:38, 07 августа 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома № 20 на улице Исполкомовской в деревне Ямм Гдовского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Мужчина, управляя мотоциклом Иж, протаранил автомобиль, а после этого въехал в мачту освещения.

В результате происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.