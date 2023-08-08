Александр Братчиков оценил перспективы развития авиарейса Псков – Минск

17:39, 08 августа 2023, ПАИ

О перспективах развития авиарейса Псков – Минск рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«На самом деле надо просто понять, зачем лететь? Это будет работать, если те же туристические агентства будут объяснять псковичам, зачем лететь в Минск. Тогда это направление, конечно, будет развиваться. Я, приехав в Минск, должен сначала разобраться, куда мне пойти. Вот, например, хочу вкусно покушать, и мне скажут, куда пойти – хорошо. Хочется, чтобы мне всё расписали, чтобы отель, где я жить буду, был понятен, чтобы была понятна экскурсионная программа. Тогда вопросов нет. Многие сейчас ленивы в плане организации отдыха, поэтому задача турагентств – мотивировать», – подчеркнул вице-спикер.

Напомним, что 19 июля компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск. Ревизии о тайне белорусских замков можно прочитать здесь и здесь.